"Terror-Propaganda"

Sözen sei nach einem Verhör wieder freigelassen worden, hieß es weiter. Sie hatte in der Serie "Büro der Legenden" aus dem Jahr 2017 mitgespielt. Dabei verkörperte sie eine Kämpferin der kurdischen YPG-Einheiten in Syrien. Die Schauspielerin erklärte, sie habe nicht gewusst, dass sie für die Rolle in die Uniform der YPG schlüpfen werde, zitierte sie der Fernsehsender Halk TV.

Sözen hat in Filmen wie "Winterschlaf" mitgespielt, der 2014 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.

