Das Deutsche Schauspielhaus ist Theater des Jahres. (Archivbild) (dpa - picture alliance / Markus Scholz)

Das teilte die Zeitschrift "Theater heute" mit. Sie lässt jedes Jahr knapp 50 Kritikerinnen und Kritikern abstimmen. Beier hatte die Intendanz des Hauses in der Spielzeit 2013/14 übernommen. Sie habe Hamburg geradezu mit Kunst überrollt, schreibt "Theater heute".

Zum Schauspieler des Jahres wurde Dimitrij Schaad mit seinem Auftritt in dem Stück "The Silence" von Falk Richter an der Berliner Schaubühne gewählt.

