Annette Widmann-Mauz hört nach zehn Jahren als Vorsitzende der Frauen-Union auf. (Stefan Puchner / dpa / Stefan Puchner)

Sie sagte beim Bundesdelegiertentag in Reutlingen, auf dem Weg zu tatsächlicher Gleichstellung habe es Fortschritte gegeben. So liege der Frauenanteil im Parteipräsidium, Parteivorstand und im Bundeskabinett bei 44 Prozent. Allerdings seien nur vier von 20 Mitgliedern im geschäftsführenden Fraktionsvorstand Frauen. Und es gebe nur vier weibliche Arbeitsgruppenvorsitzende. Widmann-Mauz betonte, das entspreche nicht ansatzweise dem Anspruch an gleichberechtigte Teilhabe. Dabei fehle es nicht an qualifizierten Frauen.

Die FU hat rund 95.000 Mitglieder, die Vorsitzende sitzt automatisch im CDU-Bundesvorstand.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.