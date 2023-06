Justiz

Scheidender Bundesverfassungsrichter Müller hält Ex-Politiker am höchsten deutschen Gericht für sinnvoll

Der scheidende Richter am Bundesverfassungsgericht, Müller, hat pauschale Kritik an Wechseln von Politikern zum höchsten deutschen Gericht zurückgewiesen. Wichtig sei nur, dass es nicht zu viele seien, sagte der 67-Jährige der "Welt am Sonntag".

03.06.2023