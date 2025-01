Kurz vor Trumps Machtübernahme

Joe Biden: "In den USA nimmt die Oligarchie gestalt an". (picture alliance / valentyn semenov / Shotshop / valentyn semenov)

Es drohe eine Machtkonzentration in den Händen einiger weniger sehr wohlhabender Menschen, sagte er in einer Ansprache an die Nation. Eine solche Oligarchie in Amerika nehme bereits Gestalt an. Biden sprach von Reichtum, Macht und Einfluss in extremen Ausmaßen. Das bedrohe buchstäblich die Grundrechte, Freiheiten und die Gerechtigkeit im Land - und damit die Demokratie an sich. Die Bürger würden von einer Lawine der Fehl- und Desinformation überollt, die den Missbrauch von Macht ermögliche, fuhr Biden im Weißen Haus in Washington fort. Kommenden Montag tritt sein gewählter Nachfolger Trump das Amt an.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.