Kabinettsumbau

Sie wechselt als Parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium. Die CDU-Politikerin löst dort Tino Sorge ab.
Die Nachfolge Schenderleins ließ Merz vorerst offen. Er werde seine Personallösung erst zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren, erklärte der CDU-Vorsitzende. Es werde aber kein Vakuum bei der Besetzung des Amtes geben.
Nach Informationen des "Handelsblatts" soll die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Keßler neue Sport-Staatsministerin werden. Die 38-Jährige ist derzeit UEFA-Direktorin für den Frauenfußball. Die UEFA kommentierte den Bericht zunächst nicht.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.