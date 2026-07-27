Kabinettsumbau
Schenderlein (CDU) räumt Posten als Sport-Staatsministerin

Im Zuge der personellen Änderungen in seinem Regierungsteam besetzt Bundeskanzler Merz auch den Posten der Staatsministerin für Sport und Ehrenamt neu. Wie Merz bekannt gab, gibt Christiane Schenderlein nach 14 Monaten ihr Amt auf.

    Christiane Schenderlein blickt skeptisch.
    Christiane Schenderlein (CDU) soll als Parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium wechseln. (picture alliance / dts-Agentur)
    Sie wechselt als Parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium. Die CDU-Politikerin löst dort Tino Sorge ab.
    Die Nachfolge Schenderleins ließ Merz vorerst offen. Er werde seine Personallösung erst zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren, erklärte der CDU-Vorsitzende. Es werde aber kein Vakuum bei der Besetzung des Amtes geben.
    Nach Informationen des "Handelsblatts" soll die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Keßler neue Sport-Staatsministerin werden. Die 38-Jährige ist derzeit UEFA-Direktorin für den Frauenfußball. Die UEFA kommentierte den Bericht zunächst nicht.
    Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.