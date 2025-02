Der spanische Schiedsrichter Jose Luis Munuera Montero (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Oscar Manuel Sanchez)

"Wir, die professionellen Schiedsrichter, möchten unsere absolute Ablehnung der Angriffe und Drohungen zum Ausdruck bringen, die unser Kollege über Soziale Netzwerke erhält und die ihn und seine Familie persönlich betreffen", heißt es in einer Mitteilung des Technischen Komitees der Schiedsrichter (CTA). "Diese Angriffe kommen zu dem Hass und der verbalen Gewalt hinzu, mit der wir unsere Arbeit jedes Wochenende ausüben müssen und die in den unteren Ligen leider in vielen Fällen in körperliche Gewalt umschlägt", betonte CTA.

Dauerfehde zwischen Real und den Unabhängigen

Montero war nach dem Erstligaspiel zwischen CA Osasuna und Real Madrid (1:1) angegangen worden. Er hatte dem Real-Spieler Jude Bellingham die Rote Karte gezeigt und einen Elfmeter verhängt. Berichten zufolge soll sich der Mittelfeldspieler zuvor während einer Unterhaltung mit dem Unparteiischen im Wort vergriffen haben. Bellinghams Trainer Carlo Ancelotti erklärte danach, sein Spieler habe nicht "fuck you" gesagt, sondern "fuck off".

Real Madrid liegt im Dauerstreit mit den Unabhängigen. Nach strittigen Entscheidungen veröffentlichte der Verein immer wieder Beschwerden über seine offiziellen Kanäle. Vor zwei Wochen hatte Madrid in einem vierseitigen Brandbrief an den spanischen Fußballverband RFEF verlangt, es benötige eine "vollständige" Reform des Schiedsrichterwesens. Das System habe sich als "von innen heraus korrupt" erwiesen.

