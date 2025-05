Arbeiter bereiten ein Schiff der "Freedom Flotilla Coalition" für den Transport von Hilfsgütern für den Gazastreifen vor. (Archivfoto vom 19. April 2024). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Khalil Hamra)

Der Vorfall habe sich in internationalen Gewässern vor der Küste Maltas ereignet, hieß es in einer Erklärung der "Freedom Flotilla Coalition". Die Organisation sprach von zwei gezielten Drohnenangriffen. Sie macht indirekt Israel dafür verantwortlich. Ein Brand an Bord konnte unter Kontrolle gebracht werden, alle Insassen sind den Angaben zufolge in Sicherheit.

Die erklärte Mission der Aktivisten ist es, ungeachtet der israelischen Seeblockade Hilfsgüter und Baumaterialien für die palästinensische Bevölkerung in den Gazastreifen zu transportieren.

Im Gazastreifen selbst sollen laut der palästinensischen Nachrichtenagentur bei einem israelischen Luftangriff mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen sein. Es habe mehrere Angriffe gegeben; im Zentrum des Gazastreifens und im Küstengebiet.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.