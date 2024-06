Hochwasser

Der Pegel des Rheins ist gestiegen. (Boris Roessler/dpa)

Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands ist unterdessen teilweise weiter angespannt. Zwei Menschen wurden im Keller ihres Hauses im Rems-Murr-Kreis tot geborgen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf vier.

In Regensburg wurde der Katastrophenfall ausgerufen, ebenso im südöstlich von München gelegenen Rosenheim. Wegen eines Dammbruchs an der Amper im nördlichen Oberbayern mussten zahlreiche Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Ein Sprecher des Landratsamtes Freising teilte mit, es handele es sich um ein größeres Gebiet bei Moosburg an der Isar. Wie viele Personen genau von der Evakuierung betroffen sind, teilte das Landratsamt zunächst nicht mit.

Vermisster Feuerwehrmann ist wohl ertrunken

Ein in Schwaben vermisster Feuerwehrmann wird nicht mehr aktiv gesucht. Wahrscheinlich sei der 22-Jährige ertrunken, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag in Offingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war bei starker Strömung gekentert. Vier der Menschen im Alter zwischen 24 und 70 Jahren konnten sich retten. Sollte der 22-Jährige tatsächlich ums Leben gekommen sein, wäre er das derzeit fünfte bekannte Todesopfer des Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg.

Unwetterwarnungen aufgehoben

Weiterer starker Regen wird zumindest nicht mehr befürchtet. Der Deutsche Wetterdienst hob inzwischen alle Unwetterwarnungen in Deutschland auf. In den Hochwassergebieten im Süden werden derzeit keine schweren Regenfälle oder Gewitter mehr erwartet.

Bundesregierung kündigt Hilfen und Reformen an

Bundeskanzler Scholz sicherte während seines Besuchs in Reichertshofen nördlich von München Hilfen des Bundes zu. In etlichen Gemeinden fällt auch morgen der Schulunterricht aus. Ausfälle gibt es weiterhin auch im Bahnverkehr. Bundesumweltministerin Lemke kündigte an, angesichts der Überflutungen ein neues Hochwasserschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Es werde immer deutlicher, dass man sich gegen die Folgen der Klimakrise besser schützen müsse, teilte die Grünen-Ministerin in Berlin mit. Es gebe bereits intensive Gespräche mit den Bundesländern über ein neues Hochwasserschutzgesetz. Um Schäden durch Starkregen und Überfluten möglichst gering zu halten, brauche das Land starke Deiche und einen gut ausgestatteten Katastrophenschutz. Außerdem seien mehr intakte Natur und natürliche Überschwemmungsflächen notwendig, erklärte Lemke.

