Iran-Krieg

Nach Daten eines internationalen Datenanalyse-Unternehmens durchquerten heute sechs Frachtschiffe die Meerenge - 15 weniger als am Vortag. Die USA hatten in der vergangenen Nacht entlang der iranischen Küste rund 90 militärische Ziele attackiert, unter anderem Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungsanlagen sowie Raketen- und Drohnenlager. Der Iran reagierte nach eigenen Angaben mit dutzenden Angriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain sowie auf einen jordanischen Militärstützpunkt. Jordanischen Angaben zufolge konnte die Armee acht Geschosse abfangen. Berichte über Opfer oder Schäden lagen nicht vor. Aus Bahrain hieß es ebenfalls, die Angriffe seien abgewehrt worden.
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.