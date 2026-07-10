Iran-Krieg
Schiffsverkehr in der Straße von Hormus bricht nach erneuten US-Angriffen ein

Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus stark zurückgegangen.

    Schiffe in der Straße von Hormus
    Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus bricht erneut ein. (IMAGO / Hassan Ghaedi)
    Nach Daten eines internationalen Datenanalyse-Unternehmens durchquerten heute sechs Frachtschiffe die Meerenge - 15 weniger als am Vortag. Die USA hatten in der vergangenen Nacht entlang der iranischen Küste rund 90 militärische Ziele attackiert, unter anderem Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungsanlagen sowie Raketen- und Drohnenlager. Der Iran reagierte nach eigenen Angaben mit dutzenden Angriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain sowie auf einen jordanischen Militärstützpunkt. Jordanischen Angaben zufolge konnte die Armee acht ⁠Geschosse abfangen. Berichte über Opfer oder Schäden lagen nicht vor. Aus Bahrain hieß es ebenfalls, die Angriffe seien abgewehrt worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.