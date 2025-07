Erster Weltkrieg

Das Wrack, das die Taucher als die HMS Nottingham identifiziert haben. (IMAGO / Jam Press / IMAGO)

Die deutsche Taucherin Alexandra Pischnya, die bei dem Einsatz dabei war, sagte, das Schiff stehe in 82 Metern Tiefe aufrecht auf dem Seegrund und sei bemerkenswert gut erhalten. Am Heck stehe der Schiffsname in bronzenen Buchstaben. Die Gruppe hat die Koordinaten der Fundstelle der britischen Marine mitgeteilt. Ob die Daten bekanntgegeben werden, steht bisher nicht fest.

Der britische Kreuzer HMS Nottingham wurde am 19. August 1916 durch das deutsche U-Boot U 52 versenkt. 38 Besatzungsmitglieder des Kreuzers kamen ums Leben. Laut dem Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven liegen auf dem Grund der Nordsee Hunderte Schiffs- und Flugzeugwracks, vor allem aufgrund der beiden Weltkriege.

