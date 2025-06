Aus einer Ermittlung in Spanien wird eine internationale Polizeiaktion. (AFP PHOTO / PAU BARRENA)

In Europa sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika wurden insgesamt 20 Menschen festgenommen, wie die Polizei mitteilte. In Spanien wurden in verschiedenen Provinzen sieben Verdächtige gefasst, außerdem gab es Festnahmen in den USA, Brasilien, Argentinien, Portugal, Italien und Bulgarien. Gegen 68 weitere Verdächtige in 28 Ländern wird ermittelt.

Bei Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler Computer, Mobiltelefone sowie diverse Speicher- und andere elektronische Geräte.

Die Ermittlungen hatten in Spanien mit sogenannten Cyber-Patrouillen begonnen, bei denen spezialisierte Einheiten Chatgruppen aufspürten, die dem Austausch von Missbrauchsdarstellungen dienten.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.