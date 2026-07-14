Bei der aktuellen Stichprobe vergab der Verkehrsclub bei 46 Prozent der getesteten Anlagen die Noten "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft". Nur jede fünfte erhielt eine gute Bewertung. Das waren nur noch halb so viele wie beim vorangegangenen Test vor vier Jahren. Kein einziger unbewirtschafteter Autobahnrastplatz bestand aktuell mit "sehr gut". Vor allem die Toilettenanlagen zogen die Bewertung nach unten. Der ADAC kritisierte zudem die vielerorts mangelhafte Beleuchtung sowie fehlende Notrufeinrichtungen. Relativ gut wurde bei den meisten die Parkplatzsituation bewertet.
Unbewirtschaftete Rastplätze sind öffentliche Haltepunkte an Autobahnen oder Fernstraßen ohne Tankstellen, Restaurants oder andere Servicebetriebe. Zuständig dafür ist die Autobahn GmbH des Bundes. Deren regionale Niederlassungen kümmern sich um den Unterhalt, die Reinigung der sanitären Anlagen, die Müllentsorgung und den Grünschnitt.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.