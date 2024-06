Linken-Politikerin Lötzsch

So sei etwa vor der Europawahl das Thema Frieden nicht deutlich genug angesprochen worden, sagte Lötzsch im Deutschlandfunk . Dafür stehe in allererster Linie die derzeitige Parteispitze in Verantwortung. Unter anderem hätte man sich deutlicher Verteidigungsminister Pistorius entgegenstellen müssen, der immer wieder davon spreche, man müsse Deutschland jetzt kriegstüchtig machen.