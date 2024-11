Rieslingtrauben auf dem Lohrberg bei Frankfurt am Main. (Archivfoto) (Picture Alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Die OIV rechnet mit fast einem Sechstel weniger Wein als im Schnitt in den letzten zehn Jahren hergestellt wurde. Als Grund gibt die internationale Organisation Wetterextreme wie Dürren oder heftige Regenfälle an. Lange war die Weinernte auf der Südhalbkugel davon nicht so stark betroffen. Das hat sich der Organisation zufolge jetzt aber geändert.

Auf der Nordhalbkugel sinkt die Produktionsmenge bei Wein schon länger. Dieses Jahr trifft es besonders Frankreich. Die einzigen europäischen Länder mit einer durchschnittlichen Rebenernte sind Ungarn und Portugal.

