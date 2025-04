Der Begriff Schlepper oder Schleuser wird im Deutschen meist mit kriminellen Machenschaften skrupelloser Menschenhändler verbunden. In vielen Fällen trifft das auch zu , das zeigen nicht zuletzt Berichte über Flüchtlinge und Migranten in Libyen . Experten weisen aber darauf hin, dass nicht immer herzloses Profitstreben Menschen antreibe, anderen die Flucht zu ermöglichen oder ihnen die Routen in andere Länder und auf andere Kontinente zu zeigen. "Schlepperei ist häufig die einzige Option, die Menschen zur Verfügung steht, denen es an legalen, sicheren und würdigen Wegen mangelt, um sich in Sicherheit zu bringen", erklärt Gabriella Sanchez vom italienischen Zentrum für Migrationspolitik am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz . Oft handele es sich bei den Schleusern auch um einheimische "marginalisierte Männer, Frauen und Kinder", die häufig selbst versuchten, zu migrieren. Sanchez wirft Medien und Politik vor, die Vielfältigkeit des Schleppereiwesens einseitig darzustellen und so zu verzerren.