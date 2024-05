"Historischer Tag"

Schleswig-Holstein erstmals in der Fußball-Bundesliga vertreten: Holstein Kiel steigt auf

Holstein Kiel steigt erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga auf. Der Klub ist damit zugleich der erste aus Schleswig-Holstein, dem der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse gelingt.