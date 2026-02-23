Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, CDU (imago / Florian Gaertner)

Das Thema habe sich natürlich nicht erledigt, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf das negative Votum des Parteikongresses dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man werde jetzt den Weg über den Bundesrat gehen. Für das Vorhaben gebe es auch in anderen Ländern Sympathien.

Die schleswig-holsteinische CDU hatte auf dem Bundesparteitag einen Antrag zur Einführung einer Zuckersteuer eingebracht, der jedoch abgelehnt wurde. Die neue Steuer soll ein Anreiz dazu sein, den Zuckergehalt in Getränken zu senken. Außerdem forderte der CDU-Landesverband eine Altersgrenze von 16 Jahren für den Kauf sogenannter Energy-Drinks.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.