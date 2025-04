Auch in anderen Bundesländern gibt es entsprechende Versuche: In Baden-Württemberg können die rund 120.000 Lehrkräfte auf einen neuen "Digitalen Arbeitsplatz" zugreifen, der auf quelloffener Software basiert.

Die öffentliche Verwaltung soll vor allem auf Bundesebene in Zukunft auf eine Cloud-Lösung der SAP-Tochterfirma Delos setzen, die in Sachen Datenschutz bessere Lösungen verspricht, aber ebenfalls auf Microsoft-Programmen beruht. Gleichzeitig aber initiierte der Bund mit dem Zentrum für Digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung , ZenDiS, eine GmbH, die den öffentlichen Sektor beim Umstieg auf Open-Source-Modelle unterstützen soll. Seit Anfang April arbeitet auch die Bundeswehr mit ZenDiS zusammen . Damit solle sichergestellt werden, dass die Bundeswehr ihren "verfassungsgemäßen Auftrag selbstbestimmt und frei von ungewollter Einflussnahme Dritter erfüllen kann".

Infolgedessen erleben europäische Alternativen Medienberichten zufolge einen Zulauf. Der Gründer der deutschen Softwarefirma Nextcloud, Frank Karlitschek, etwa berichtete dem Spiegel von einem "sprunghaft gestiegenen Interesse" von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen seit der Eskalation des Zollkonflikts mit den US: "Aktuell gibt es dreimal so viele Anfragen wie sonst." Ein Treiber sei die akute Angst vor Wirtschaftsspionage, sagt Karlitschek. Viele Kunden fragten sich angesichts von Trumps Gebahren in der Handelspolitik: "Was, wenn Trump die in US-Clouds gespeicherten Daten plötzlich als Faustpfand einsetzt?"