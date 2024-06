Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen), Finanzministerin in Schleswig-Holstein (picture alliance/dpa)

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, will sich die Grünen-Politikerin ins Private zurückziehen. Die Entscheidung der 65-Jährigen soll heute offiziell in Kiel verkündet werden. Über ihren Abschied war lange spekuliert worden. Heinold stand zwölf Jahre an der Spitze des Finanzministeriums in Schleswig-Holstein.

