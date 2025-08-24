Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)

Er glaube, es verunsichere die Menschen eher, wenn man solche hypothetischen Debatten führe, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Erst wenn konkrete Entscheidungen anstünden, seien eine andere Kommunikation und Transparenz wichtig. Grundsätzlich stehe für ihn aber fest, dass Europa dem angegriffenen Land mit Sicherheitsgarantien zur Seite stehen müsse, betonte Günther. Deutschland habe bereits auf die veränderte Lage reagiert und unter anderem die Schuldenbremse für die Unterstützung der Ukraine gelockert.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.