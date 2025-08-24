Interview der Woche
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther: Debatte über Bundeswehreinsatz in der Ukraine ist verfrüht

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hält die Debatte über einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands für verfrüht.

    Kiel: Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein lacht in die Kamera.
    Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)
    Er glaube, es verunsichere die Menschen eher, wenn man solche hypothetischen Debatten führe, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Erst wenn konkrete Entscheidungen anstünden, seien eine andere Kommunikation und Transparenz wichtig. Grundsätzlich stehe für ihn aber fest, dass Europa dem angegriffenen Land mit Sicherheitsgarantien zur Seite stehen müsse, betonte Günther. Deutschland habe bereits auf die veränderte Lage reagiert und unter anderem die Schuldenbremse für die Unterstützung der Ukraine gelockert.
