Tarifkonflikt

Das teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mit. Schlichter sind der frühere hessische Ministerpräsident Koch und der ehemalige Bremer Finanzstaatsrat Lühr. Die Kommission hat eine Woche Zeit für eine Einigungsempfehlung. Darüber verhandeln die Tarifparteien dann erneut, nach Angaben des Inisteriums am 5. April in Potsdam. Während des Schlichtungsverfahrens darf nicht gestreikt werden.

Die Tarifverhandlungen waren Anfang der Woche vorerst gescheitert. Gewerkschaften und Arbeitgeber konnten sich auch in der dritten Runde in Potsdam nicht auf einen Abschluss einigen. Verdi und Beamtenbund fordern für die Beschäftigten acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber boten zuletzt eine Erhöhung um 5,5 Prozent sowie ein höheres 13. Monatsgehalt und verbesserte Schichtzulagen an.

