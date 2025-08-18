Waldbrände in Spanien (Lalo R. Villar/AP/dpa)

In diesem Jahr wurden nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS inzwischen mehr als 3.400 Quadratkilometer Natur zerstört - eine Fläche, die fast so groß ist wie die Insel Mallorca. Vier Menschen sind bei den Bränden im Norden und Westen des Landes bereits ums Leben gekommen.

Auch in Portugal kämpfen tausende Einsatzkräfte weiter gegen eine Vielzahl von Waldbränden. Die Größe der dieses Jahr bereits verbrannten Fläche des Landes beläuft sich nach Regierungsangaben auf das 17-fache des Vorjahreswerts.

In Montenegro und Albanien hat sich die Lage nach Angaben der Feuerwehr etwas entspannt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.