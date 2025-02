Berlinale-Ehrung

Das Schloss Schönbrunn vor der Wiener Skyline (picture alliance / dpa / Daniel Kalker)

Das ist das Ergebnis einer alljährlichen Abstimmung unter den Europäischen Filmkommissionen. Das Habsburger-Schloss war zuletzt in Stephen Frears Politsatire "The Regime" zu sehen. Darin war es die Residenz einer Diktatorin, die von Kate Winslet gespielt wurde. Das Gebäude wurde zu diesem Zweck zusätzlich virtuell aufgestockt. Die Dreharbeiten in Wien hatten im vergangenen Jahr etwa vier Wochen gedauert.

Die Ehrung wurde im Rahmen der 75. Berlinale abgehalten. Schönbrunn setzte sich damit gegen zahlreiche Konkurrenten durch. Das Nachsehen hatten unter anderem der Vulkan Tajogaite auf den Kanarischen Inseln, die Mdina auf Malta oder die norwegische Insel Froya. Verliehen wird der Location Award durch EUFCN, den Verband der europäischen Film Commissions.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.