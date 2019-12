Wohnungen werden immer teurer, die Preisspirale dreht sich vor allem in den Großstädten immer weiter. Politik und Mieterverbände sehen nicht zuletzt in Homesharing-Anbietern wie Airbnb ein großes Problem, durch das die Wohnungsnot noch verschärft wird. In der Branche selbst wird das natürlich bestritten. Länder und Kommunen gehen inzwischen verstärkt gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vor. Doch nicht überall greifen die Maßnahmen.

Wie groß sind die Auswirkungen der Kurzzeitvermietungen auf den Wohnungsmarkt wirklich? Führen die Vermietungen über Plattformen zu mehr Wohnraummangel? Und was können und wollen Länder und Kommunen dagegen tun?

Gesprächsgäste:

Siegmund Chychla , Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Mietervereins zu Hamburg, Präsidiumsmitglied Deutscher Mieterbund

Dr. Vera Demary , Leiterin des Kompetenzfeldes Digitalisierung, IW Köln

Karin Siebeck , Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Vertreterin des Deutschen Städtetages

Göran Holst, Vorstand des Deutschen Ferienhausverbandes, Geschäftsführer der Ferienwohnungsplattform Travanto Travel Hamburg

