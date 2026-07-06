Schmuck des französischen Glas-Künstlers Rene Lalique im Lalique Museum in Wingen-sur-Moder (AFP / PATRICK HERTZOG)

Der oder die Täter seien am frühen Morgen gewaltsam in das Museum eingedrungen, hieß es weiter. Sie hätten sich direkt in den Schmucksaal begeben, eine Alarmanlage sei ausgelöst worden. Die Ermittler werten nun Aufnahmen der Überwachungskameras aus.

Das Museum selbst teilte in Onlinediensten lediglich mit, es sei Opfer eines Einbruchs geworden und bleibe für einige Tage geschlossen. Die Schließung solle eine Wiedereröffnung in Ruhe und in völliger Sicherheit ermöglichen.

Das 2011 eröffnete Museum ist René Lalique gewidmet, einem bedeutenden Schmuck- und Glaskünstler des Jugendstils und des Art déco, der zwischen 1860 und 1945 lebte. Es liegt in der Nähe der gleichnamigen Manufaktur und zeigt auf rund 900 Quadratmetern Glasarbeiten Laliques.

Nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre im Oktober 2025 galt das Lalique-Museum der Ermittlungsquelle zufolge als "sensibler Ort" und stand unter besonderer Beobachtung. Es habe Schutzvorkehrungen gegeben, hieß es aus Ermittlerkreisen weiter. Diese seien aber nicht ausreichend gewesen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.