Tabak und Zigaretten

Darunter sind nach Angaben der Ermittler 13 Grenzschutzbeamte und Polizisten. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, aus Belarus heraus Schmuggel betrieben zu haben. Dazu sollen sie Wetterballons mit belarussischen Zigaretten befüllt haben, die in der EU zu weitaus höheren Preisen verkauft werden sollten, hieß es.
Im vergangenen Jahr hatten Schmuggelballons aus Belarus wiederholt für Störungen gesorgt: Mehrfach musste der Flugbetrieb am Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius eingestellt werden.
Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.