Wintereinbruch

Starker Schneefall sorgte für den weitgehenden Ausfall der Zugverbindungen von und nach München. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

So wurde der Flugbetrieb am Münchener und am Memminger Flughafen eingestellt. In München gibt es bis morgen um 6 Uhr keine Starts und Landungen. Fluggäste wurden gebeten, nicht anzureisen. Zudem wurden zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München gesperrt. Am Hauptbahnhof München waren die Oberleitungen vereist. In Ulm und in München übernachteten Fahrgäste in zwei bereitgestellten Zügen. Laut der Bahn müssen Reisende noch bis Montag mit Beeinträchtigungen rechnen. Tickets für verschobene Bahnfahrten können Kunden laut einer Sprecherin zu einem anderen Zeitpunkt nutzen. Auf den bayerischen Autobahnen gab es knapp 100 Staus mit Längen von jeweils über zehn Kilometern.

Auch in weiten Teilen Baden-Württembergs verursachten Schnee und Glätte Behinderungen auf Straßen und Schienen. Bei der Bahn gab es vor allem im Regionalverkehr Ausfälle.

