Schnee in Kalifornien. (AFP / JOSH EDELSON)

Meterhoher Schnee, eisige Temperaturen und Stromausfälle legten das Leben in einigen Regionen Kaliforniens lahm. Erstmals seit 1989 gilt dort auch eine Blizzard-Warnung. An der Küste und in Talgebieten sorgte dagegen vor allem sintflutartiger Regen für Probleme. Für Los Angeles und weitere Städte wurde eine Hochwasserwarnung erlassen. Die wichtigste Autobahn der Westküste wurde gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.