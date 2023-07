Schnee in Südafrika (Jerome Delay/AP/dpa)

In mehreren Regionen des Landes herrschten Temperaturen von minus fünf Grad und eisglatte Fahrbahnen. Neben der Weinbauregion im Westkap vermeldeten auch mehrere östliche Provinzen Schneefall. Nach Angaben des südafrikanischen Wetterdienstes schneit es in der Region um die Hauptstadt Pretoria im Schnitt etwa alle zehn Jahre - zuletzt am 7. August 2012.

