Am Vormittag im Norden bei rasch wechselnder Bewölkung Schneeregen- und Graupelschauer, vereinzelt Gewitter. An der See teils schwere Sturmböen. Über der Mitte Niederschläge, oberhalb 400 m meist Schnee. Im Süden trocken mit Sonne. Dort bis 9, sonst 0 bis 6 Grad.

Am Mittwoch im Norden einzelne Schnee- und Graupelschauer oder kurze Gewitter. In der Mitte und im Süden Niederschläge. Im Bergland teils mehr als 10 cm Neuschnee. Höchsttemperaturen 1 bis 5 Grad, bei Schnee um 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag über der Mitte Schneefälle. Im Süden zeitweise Regen. Im Norden einzelne Schnee- oder Graupelschauer. Höchsttemperaturen 2 bis 13 Grad.

