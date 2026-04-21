Petersberger Klimadialog

Erneuerbare Energien seien dagegen Sicherheitsenergien. Schneider betonte, die damit verbundene Transformation koste Geld. Doch die Kosten eines Nicht-Handelns wären höher.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Energie- und Wirtschaftskrise beraten Minister von mehr als 30 Staaten sowie hochrangige Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Finanzsektor und Wirtschaft. Das Treffen dient unter anderem der Vorbereitung der UNO-Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres in der Türkei stattfindet.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.