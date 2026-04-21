Petersberger Klimadialog
Schneider fordert größere Anstrengungen

Zum Auftakt des 17. Petersberger Klimadialogs in Berlin hat Bundesumweltminister Schneider zu größeren Anstrengungen bei Klimaschutz und Energiewende aufgerufen. Der SPD-Politiker sagte in seiner Eröffnungsrede, man müsse einen Schritt zulegen. Das Festhalten an Öl und Gas bedeute unkalkulierbare Risiken.

    Berlin: Carsten Schneider (SPD), Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, spricht beim 17. Petersberger Klimadialog.
    Bundesumweltminister Schneider spricht auf dem 17. Petersberger Klimadialog. (Kay Nietfeld/dpa)
    Erneuerbare Energien seien dagegen Sicherheitsenergien. Schneider betonte, die damit verbundene Transformation koste Geld. Doch die Kosten eines Nicht-Handelns wären höher.
    Vor dem Hintergrund der aktuellen Energie- und Wirtschaftskrise beraten Minister von mehr als 30 Staaten sowie hochrangige Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Finanzsektor und Wirtschaft. Das Treffen dient unter anderem der Vorbereitung der UNO-Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres in der Türkei stattfindet.
    Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.