Ostbeauftragter der Bundesregierung

Schneider wies zudem auf den "Thüringen-Monitor 2022" hin, der besagt, dass die Zufriedenheit der Menschen mit der Demokratie in Thüringen auf nur noch 48 Prozent gesunken ist. Er erwähnte zudem, knapp 20 Prozent der thüringischen Bevölkerung stellten völkische Identität in den Vordergrund, hätten rechtsextremistische Einstellungen und äußerten sich antisemitisch. Mit der AfD gebe es nun eine Partei, die dieses Gedankengut am ehesten abbilde, das erkläre den Erfolg in ostdeutschen Bundesländern.