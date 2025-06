Bundesumweltminister Schneider will dem Klimaschutz wieder mehr gesellschaftlichen Rückhalt verschaffen - denn eine große Mehrheit wolle die Natur erhalten. (IMAGO / / Thomas Trutschel)

Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wolle Natur und Umwelt erhalten, sagte der SPD-Politiker in Berlin bei einem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. In den vergangenen Jahren sei der Klimaschutz aber zu einem Spalter-Thema der Gesellschaft geworden. Insbesondere die populistische Rechte habe das Thema in Deutschland und anderswo benutzt, um Demokratien auszuhöhlen. Wenn es aber gelinge, die Menschen für die Energiewende und nachhaltiges Wachstum zu gewinnen, wäre das die beste Zukunftsvorsorge für das Land - und auch für den Schutz der Demokratie.

