Umweltschutz

Nach Angaben seines Ministeriums soll das Programm "Klimaangepasstes Waldmanagement" um zehn Millionen auf jährlich 145 Millionen Euro aufgestockt werde. Ziel sind artenreiche Laubmischwälder, die besser mit steigenden Temperaturen zurechtkommen als die vielerorts in Deutschland vorherrschenden Fichtenwälder.

Schneider besucht im Laufe des Tages mehrere Projekte zur Klimaanpassung in Berlin und Brandenburg. In Städten könnten Straßenbäume und entsiegelte Flächen im Sommer mehrere Grad Unterschied machen, erklärte er. Auf dem Land wirkten Wälder und Moore wie natürliche Klimaanlagen und speicherten zugleich Wasser. Der SPD-Politiker betonte: Jeder Euro, der heute investiert werde, spare ein Vielfaches an Klimafolgekosten.

