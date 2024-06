Montage einer Windenergieanlage in Dorsten (imago / Rupert Oberhäuser)

Durch die Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sollen Verfahren digitalisiert und beschleunigt werden. So ist etwa die Verlängerung der Genehmigungsfristen durch die zuständige Behörde künftig nicht mehr unbeschränkt möglich. Anlagenbetreiber können Unterlagen im Genehmigungsverfahren einfacher nachreichen. In vielen Fällen soll ein vorzeitiger Baubeginn ermöglicht werden. Deutlich einfacher soll auch das sogenannte Repowering werden - also das Ersetzen älterer Anlagen durch moderne.

Die Energiebranche hatte immer wieder beklagt, dass die Verfahren zu lang, zu aufwendig und die Umweltstandards zu streng sind.

