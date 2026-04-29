Digitale Abfertigung

Ein Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Schnieder wurde heute ebenfalls vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht. Fluglinien wird es damit ermöglicht, Daten aus Reisepässen oder Personalausweisen durch deren Chip auszulesen und für digitale Check-ins zu nutzen. Derzeit läuft die Flugabfertigung an deutschen Flughäfen im Wesentlichen manuell ab.
Schnieder betonte, das digitale Einchecken reduziere die Wartezeiten am Flughafen spürbar. Die Teilnahme bleibe für Passagiere jedoch freiwillig. Eine manuelle Abfertigung sei weiterhin möglich. Die Luftverkehrswirtschaft begrüßte den Schritt und bezeichnete ihn als längst überfällig.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.