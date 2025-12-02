Infrastruktur

Bundesverkehrsminister Schnieder erteilt Baufreigaben für baureife Straßenprojekte. (Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa)

16 Bundesstraßen- und sieben Autobahn-Neubauprojekte könnten nun begonnen werden, erklärte das Ministerium in Berlin. Für die Bundesstraßen stehen 710 Millionen Euro bereit, für die Autobahnen 3,6 Milliarden Euro. Es geht unter anderem um Lückenschlüsse oder Ortsumgehungen. Die Maßnahmen verteilen sich auf zwölf Bundesländer. Darunter sollen sechs Vorhaben in Bayern, vier in Nordrhein-Westfalen und drei in Hessen umgesetzt werden.

Schnieder erklärte, man gebe ein starkes Zeichen für das Land und das wichtige Netz der Bundesfernstraßen. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Bauindustrie, Müller, sprach von einem wichtigen Signal für den bauindustriellen Mittelstand. Die Grünen-Abgeordnete Piechotta kritisierte hingegen, dass Neubauprojekte gegenüber der Instandhaltung vorhandener Straßen priorisiert würden.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.