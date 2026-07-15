Bundesverkehrsminister

Laut dem Minister werden inzwischen Bodycams eingeführt, und die Videoüberwachung wird verbessert. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Die Gewalt wegen einer Bagatelle nehme zu, sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Bunte". Da sei die Deutsche Bahn ein Spiegelbild der Gesellschaft. Dagegen gelte es, Zeichen zu setzen. Laut dem Minister werden inzwischen Bodycams eingeführt, und die Videoüberwachung wird verbessert. Zudem begrüßte Schnieder es, wenn die Ticketkontrollen künftig zu zweit durchgeführt würden. Anfang Februar war ein Schaffner im Dienst erschlagen worden. Die Tat befeuerte die Diskussionen über die Sicherheit in Zügen der Deutschen Bahn.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.