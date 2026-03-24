Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) spricht bei der Eröffnung der Xponential Europe - Leitmesse für Autonomie und Robotik. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Der CDU-Politiker sagte auf einer Fachmesse in Düsseldorf, Ziel sei eine Umstzung noch im Laufe des Jahres. Damit wäre Deutschland dem Minister zufolge das erste EU-Mitgliedsland mit einem solchen Gesetz. Konkret sollen zunächst Lufträume festgelegt werden, in denen unbemannter und bemannter Flugverkehr gleichzeitig stattfinden und per Kommunikation koordiniert werden können. Mit den Erfahrungen aus diesen Gebieten könne später eine flächendeckende Einführung vorbereitet werden - bevor schließlich Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge überall parallel im Einsatz seien.

Auf der Veranstaltung sicherte Schnieder interessierten Branchen-Vertretern zudem einen Abbau bürokratischer Hürden zu.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.