Konstituierende Landtagssitzung

Gordon Schnieder (l.) nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten - hier mit dem ebenfalls neugewählten Landtagspräsidenten Lammert. (picture alliance/dpa/Boris Roessler)

Das sind acht Ja-Stimmen weniger, als CDU und SPD Sitze im Parlament haben. 38 Abgeordnete votierten gegen ihn, zwei Parlamentarier enthielten sich. Schnieder wird die erste schwarz-rote Koalition in Rheinland-Pfalz anführen. In den vergangenen 35 Jahren hatte die SPD den Regierungschef in Mainz gestellt.

Zum neuen Landtagspräsidenten wurde einstimmig der CDU-Abgeordnete Lammert gewählt.

Im neuen rheinland-pfälzischen Parlament sitzen insgesamt 105 Abgeordnete. CDU und SPD haben zusammen 71 Stimmen. Größte Oppositionspartei ist die AfD mit 24 Sitzen. Daneben sind nur noch die Grünen mit zehn Abgeordneten vertreten.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.