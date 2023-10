Konferenz in Bonn

Scholz: 2023 zum Wendepunkt im Klimaschutz machen

Bundeskanzler Scholz hat dazu aufgerufen, das Jahr 2023 zum Wendepunkt beim Klimaschutz zu machen. Zum Auftakt einer internationalen Konferenz in Bonn äußerte sich Scholz per Videobotschaft optimistisch zur Erreichung des sogenannten 100-Milliarden-Dollar-Ziels in der Klimafinanzierung. Er sei zuversichtlich, dass die Summe in diesem Jahr erstmals zusammenkommen werde.

05.10.2023