Mit Präsident Mirsijojew will Scholz mehrere Abkommen schließen, darunter eines zum Thema Migration. Es soll die Einwanderung von usbekischen Fachkräften nach Deutschland sowie die Rückführung von Ausreisepflichtigen in das an Afghanistan grenzende Land erleichtern.

Am Montag und Dienstag besucht der Bundeskanzler mit Kasachstan dann das größte und wirtschaftsstärkste Land Zentralasiens. Dort soll es um Öl- und Gaslieferungen nach Deutschland gehen, aber auch um die Sanktionen gegen Russland. Zudem ist ein Gipfeltreffen mit Vertretern aller fünf ehemaligen Sowjetrepubliken der Region geplant. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, will Scholz die Beziehungen zu diesen Staaten ausweiten. Dazu wurde bereits vor einem Jahr eine strategische Partnerschaft mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Energie, Klima und Umwelt vereinbart.

