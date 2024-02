Bundeskanzler Scholz wird zu einem Besuch in Rom erwartet (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Zum Auftakt steht am Nachmittag eine Begegnung mit Italiens Präsident Mattarella in dessen Amtssitz auf dem Programm. Morgen folgt eine Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan. An diesem Tag will Scholz auch am Parteitag der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten in Rom teilnehmen. Eine Unterredung mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni ist nicht vorgesehen; sie hält sich zu einem Besuch in Washington auf.

