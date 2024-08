Gefangenenaustausch mit Russland

Scholz begrüßt Freigelassene - US-Präsident Biden lobt "Meisterleistung der Diplomatie"

Mehrere von Russland und Belarus freigelassene Häftlinge sind im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in Deutschland angekommen. Sie landeten mit zwei in Ankara gestarteten Maschinen am späten Abend auf dem Flughafen Köln/Bonn, wo Bundeskanzler Scholz die Gruppe persönlich empfing. An Bord sollen sich auch fünf Deutsche befunden haben, darunter einer aus Belarus. Die Gespräche mit den Angekommenen bezeichnete Scholz als "sehr bewegend". Viele hätten in Haft um ihre Gesundheit und auch ihr Leben gefürchtet.

