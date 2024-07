NATO-Gipfeltreffen

Scholz begrüßt US-Pläne zur Stationierung weitreichender Raketen in Deutschland

Bundeskanzler Scholz hat die Entscheidung der USA begrüßt, wieder weitreichende Raketen in Deutschland zu stationieren. Beim NATO-Gipfel in Washington nannte er die Pläne der US-Regierung eine "sehr gute Entscheidung". Es gibt aber in Deutschland auch Kritik.