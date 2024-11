G20-Gipfel

Scholz bekräftigt Ablehnung von Taurus-Lieferung an Ukraine

Bundeskanzler Scholz hat am Rande des G20-Gipfels in Brasilien seine Entscheidung bekräftigt, keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Die Debatte über Taurus-Lieferungen war neu entflammt, nachdem die US-Regierung offenbar grünes Licht für den Einsatz weitreichender Waffen durch die Ukraine gegeben hatte.