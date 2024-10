Bundeskanzler Scholz (Michael Kappeler/dpa)

Zuvor hatte der ukrainische Präsident im Parlament in Kiew seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt. Darin wird unter anderem eine sofortige Einladung in die NATO zur Beendigung des Krieges gefordert. Zugleich betonte Selenskyj, dass es wichtig sei, die Kämpfe auf russisches Gebiet zu tragen. Die Bevölkerung dort solle verstehen, was Krieg bedeute, und ihren Hass gegen den Kreml richten. Der ukrainische Präsident verlangte zudem, die Begrenzungen zum Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland aufzuheben. Er schlug vor, in seinem Land ein großes, aber nicht-nukleares Waffenarsenal zu stationieren, um Moskau vor weiteren Aggressionen abzuhalten.

