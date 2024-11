Bundeskanzler Scholz besteigt ein Flugzeug (Archivfoto). (Kay Nietfeld / dpa )

Dort ist unter anderem eine Unterredung mit Chinas Staatschef Xi Jinping geplant. Bei dem zweitägigen Treffen in Rio de Janeiro wollen die Staats- und Regierungschefs über Strategien gegen Hunger und Armut beraten. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Kriege in der Ukraine und in Nahost sowie die globale Energiewende. Nach Angaben von Diplomaten ist eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmer derzeit nicht in Sicht. So ist man sich etwa uneins, wer die Kosten für Maßnahmen gegen den Klimawandel tragen soll. Auch zum Krieg in der Ukraine gibt es unterschiedliche Haltungen.

An dem G20-Gipfel nimmt auch der scheidende US-Präsident Biden teil. Russland wird von Außenminister Lawrow vertreten. Staatschef Putin kann wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs nicht nach Rio reisen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.